"Heimatleuchten": ServusTV lädt zur Sommerfrische

Thönicke-Frenkenberger, seit 2010 bei ServusTV, definiert das „Heimatleuchten“ von heute als „Land-Doku-Format abseits von Lederhosen- und Blasmusik-Klischees. Es geht um das ganz normale Leben, um Tradition, Handwerk, Kulinarik, ungewöhnliche Dorfgeschichten und Menschen, die Fallhöhe haben.“ Heimat in Vielfalt also. „Es zeigt das eine Seite des Landes, die lange Zeit im Fernsehen – auch vom ORF - stiefmütterlich behandelt wurde.“ Brauchtum spiele dabei eher eine untergeordnete Rolle, dafür gebe es andere Formate wie „Hoagascht“ am Sonntag. Geografisch geht man inzwischen auch über die Landesgrenzen nach Südtirol und ins Trentino. Mit ServusTV-Wettermann Sebastian Weber – der Mann mit der Tafel – war man auch schon in Slowenien und Kroatien unterwegs. „Wir wagen da inzwischen viel mehr und es kommt gut an.“

Der redaktionelle Aufwand für „Heimatleuchten“ ist wie der Anspruch an die Sendung hoch. Drei Lederhosen-Macher, zwei Käse-Sennerinnen und etwas Zitter-Musik – „das war von Anfang an nicht das, was wir wollten“, erzählt Thönicke-Frenkenberger. Man hat deshalb den Produzenten einen Guide mit Film-Beispielen aus namhaften Reportagen an die Hand gegeben. Bereits nach einem Jahr konnte man die durch Ausschnitte aus eigenen Programmen ersetzen. „Ich sehe das Ganze als ein Studio-Projekt. Wir sind ein kleines Team von sieben Leuten und wir begleiten alle Produktionen, und vor allem die Autorinnen und Autoren, sehr eng. Wir recherchieren parallel und arbeiten auch zu. Und wir zahlen so, dass man nicht noch bei Tourismusverbänden, Unternehmen, Hotels irgendwie Geld akquirieren müsste, wie das anderswo der Fall ist. Denn für uns ist die Geschichte alles, und dafür tun wir uns auch wirklich etwas an.“