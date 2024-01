"Haus aus Glas": Eine schrecklich kaputte Familie

Auf den ersten Blick fehlt es an nichts: Der Kühlschrank ist voll geräumt mit edlen Speisen und sündteuren Champagnerflaschen. Der großzügige Park vor der luxuriösen Familien-Villa bildet die Traumkulisse für die Hochzeit von Emily (Sarah Mahita), Tochter des erfolgreichen wie unsympathischen Unternehmers Richard Schwarz (Götz Schubert), die nach einer Entführung von Panikattacken verfolgt wird.

Als Ehemann will sich Chris (Aram Arami), Typ: Lieblingsschwiegersohn, beweisen. Den Segen seines zukünftigen Schwiegervaters hat er längst, denn mit Chris hat der Geschäftsmann einen potenziellen Nachfolger für seine Firma gefunden.

Alles super also? Keineswegs! Denn der Rest der Familie fühlt sich übergangen – allen voran Eva (Stefanie Reinsperger), die seit Jahren ihre Energie ins Unternehmen steckt, vieles über sich ergehen lässt und sich selbst als legitime Nachfolgerin des Vaters sieht. Dann wäre da noch ihre Schwester Leo (Morgane Ferru), alleinerziehende Mutter von Linus, die ihre tägliche Überforderung, ihre Schlafstörungen mit Tabletten bekämpft und es allen recht machen will. Eine Kombi, die nicht gut ausgehen kann. Das weiß auch ihr Bruder Felix (Marlin Rose), der der kaputten Familie schon lange den Rücken gekehrt hat und nach Kanada ausgewandert ist. Damit wäre die Familienaufstellung fast abgeschlossen. Fehlt nur noch Mama Barbara (Juliane Köhler), die ihren Frust und Ekel gerne in Schaumwein ertränkt.