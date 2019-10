Harald Windisch spielt, „wenn es sich richtig anfühlt“

Die Wiener Staatsanwältin Fida Emam ( Melika Foroutan) wird vom Polizisten Markus Glösl ( Harald Windisch) zu einem vermeintlichen Suizid an die Donau geholt. „Warum soll sich einer hier aufhängen, wenn er von der Brücke hupfen kann?“, fragt Glösl sich und die Staatsanwältin. Deren Antwort – „vielleicht ist er wasserscheu“ – beseitigt die Zweifel nicht. Die folgenden Ermittlungen führen zu Geldwäsche, Freunderlwirtschaft, Islamisten-Terror und rechten Netzwerken. Nebstbei wird noch eine ägyptisch-wienerische Familien-Geschichte um drei sehr verschiedene Frauen erzählt.

Der Thriller „Wiener Blut“ (20.15 Uhr, ORF2), von Barbara Eder inszeniert und von Martin Ambrosch geschrieben, ist vordergründig eine spannende, politische Geschichte mit Anklängen von Ibiza, was zum Zeitpunkt des Drehs nur der Name einer Insel war. „Das, was es hier zu sehen gibt, ist die Realität – wenn auch in einem fiktionalen Film abgebildet. Hinter vorgehaltener Hand weiß das eh jeder“, stellt Schauspieler Harald Windisch fest.

Von der emotionalen Seite her betrachtet, sei „Wiener Blut“ aber ein Film, in dem viele „ihren Sehnsüchten nachlaufen, ihre Identität suchen“, sagt der Tiroler. Auch Glösl, der sich kaufen lässt, „aber zu seinem Glück wieder zurückfindet.“ Das eröffnet dem eine Zukunft, sollten die Quoten passen und mehr aus „Wiener Blut“ werden...