Harald Windisch: „Schauspiel ist immer Risiko"

Er ist vielleicht ein Mörder, jedenfalls ein Serien-Vergewaltiger, das „Monster von der Au“ nannten ihn die Zeitungen. Das BKA hat Eichinger (Harald Windisch) als rückfallgefährdet eingestuft. Nach seiner Freilassung versucht er unterzutauchen, doch was ihm fehlt ist Geld. Auf Norderney trifft Eichinger ein Schüler-Pärchen, das ebenfalls auf der Flucht ist – hat es bei einer Watt-Wanderung einen Lehrer verschwinden lassen, wie Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) vermutet? Für Eichinger könnte die beiden zur Geld-Quelle werden. Ein Unbekannter hat bei ihm einen Film geordert. Mit nur einer Regie-Anweisung: „Ich möchte, dass es dem Mädchen weht tut. Richtig weh.“

Grenzerfahrung

„Ostfriesenangst“ ist die fünfte, sehr düster gehaltene Verfilmung einer Romanvorlage von Klaus-Peter Wolf (20.15, ZDF). Für den Tiroler Harald Windisch („Das Wunder von Wörgl“) ist die Darstellung des Sexualstraftäters eine Grenzerfahrung. „Gewartet habe ich auf diese Rolle nicht, das gebe ich zu. Für einen Krimi-Leser ist so eine Figur wohl ganz okay, zum Spielen ist das schon was Anderes. Man stellt ja nicht einfach mal einen Vergewaltiger dar und ich wüsste auch nicht, wenn ich fragen könnte“, meint er im KURIER-Gespräch.

Geholfen hat Windisch eine einfache wie beängstigende Erkenntnis. „So etwas hat niemand auf seiner Stirn stehen. Es kann also jeder sein und so ist das zu spielen.“