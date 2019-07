Harald Schmidt verstört die Millenials

Über das Ende seiner Late-Night-Show:

„In der Schlussphase meiner Show hatte ich so gut wie kein Publikum mehr in meiner Show. Und die, die wir hatten, waren dafür bezahlt, dass sie kommen. Das waren Leute, die zu 4 Quizshows am Tag gehen, die haben überhaupt nichts mehr verstanden. Das hätte man in den Deutschen Pavillion nach Venedig schicken sollen. Das war ein Kunstprojekt, da kriegen andere 2 Millionen Euro Fördermittel dafür.“​