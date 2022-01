Hans Sigl umtriebig: "Bergdoktor“ im ORF, neues Quiz und OP bei RTL

Die Ferien für den "Bergdoktor" sind endgülitg vorbei. Hans Sigl tritt morgen, Mittwoch, wieder seinen Dienst als Martin Gruber an. Gleich in der Auftaktfolge der bereits 15. Serien-Staffel mit dem Titel „Scheinwelten“ (20.15, ORF2) sorgt die Abreise Franziskas (Simone Hanselmann) vor der Geburt von Martins Sohn für Aufregung. Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung kommen auf, da sorgt ein Notfall für Ablenkung. Bei der ehemaligen Komapatientin Alina Wagner (Cynthia Micas) treten nach einem Schädel-Hirn-Trauma Krampfanfälle auf...

Am offenen Herzen

Ablenkung ist auch so das Stichwort bei Hans Sigl derzeit. Am Donnerstag geht es für den Schauspieler in den OP-Saal. Hier wird allerdings nicht am Film geschnitten, sondern an einem realen Patienten. In der Dokumentation "Die Herz-OP" (22.40, RTL) begleitet Hans Sigl den Patienten Martin Kurzbach (56), spricht mit ihm vor der Operation und darf im OP-Saal dabei sein, wenn der Herzchirurg Johannes Albes vom Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg Schritt für Schritt das kranke Herz freilegt.