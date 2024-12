Hans Rauscher: "Keine Orientierung mehr von den Regierenden"

Seit fast sechs Jahrzehnten prägt er die österreichische Medienlandschaft mit: Hans Rauscher ist einer der renommiertesten Kolumnisten und Kommentatoren des Landes. Als Innenpolitik-Chef und Chefredakteur war er in den 1980ern und 1990ern in der Führungsmannschaft des "Kurier", seit 1997 sorgt er in der Tageszeitung "Der Standard" regelmäßig für pointierte und oft viel diskutierte Meinungselemente. Am Mittwoch (11. Dezember) feiert er seinen 80. Geburtstag.

Seine erste Geschichte schrieb der gebürtige Wiener, der als 17-Jähriger als Requisiteur und Komparse in Grillparzers "Weh dem, der lügt!" bei den Burgfestspielen Leopoldsberg unter Herwig Seeböck Theaterluft schnupperte, per Hand auf der Maturareise. Eine Reisereportage aus Istanbul, die er selbstbewusst der deutschen "praline" anbot ("Damals eine total biedere Frauenzeitschrift und noch nicht das spätere Pornoblatt", versichert Rauscher), wurde tatsächlich abgedruckt und brachte ihm 60 D-Mark ein. Er studierte Geschichte und Publizistik, zum Leidwesen seines Vaters ohne Abschluss ("Ich habe eine halbe Dissertation über den Revolverjournalisten Imre Bekessy zu Hause."). 1965 begann er als Freier Mitarbeiter bei der Zeitschrift "Der Österreichische Volkswirt". Als Oscar Bronner 1970 das Wirtschaftsmagazin "Trend" gründete, war Hans Rauscher von Anfang an mit an Bord.

Karriere als Kommentator

Im KURIER gewann seine Karriere rasch an Fahrt. Als auf der Titelseite ein intern "Ohrwaschel" genannter Kommentar-Kasten eingeführt wurde, rissen sich die prominenten Leitartikler aufgrund der Platzbeschränkung nicht gerade darum: Neuzugang Rauscher hatte das richtige Gespür für die Breitenwirkung dieses Platzes und griff zu. "Das war schon ein gewisser Sprung", erinnert er sich heute. Die nächsten blattinternen Sprünge machte er 1977 (Leitung des "Sonntagskurier"), 1980 (Leitung des Innenpolitik-Ressorts) und 1992 (Berufung zum Mitglied der Chefredaktion). Das Leserecho sei ein wichtiger Teil dessen, was den Reiz seines Berufes ausmache, sagt Rauscher. "Während der Waldheim-Zeit habe ich allerdings auch packlweise antisemitische Briefe bekommen."

Der regelmäßige Gastkommentator für profil und Wirtschaftswoche/Wochenpresse wechselte 1997 zum neu gegründeten Wochenmagazin Format und zur Tageszeitung Der Standard, wo er als "Rau" mit seinen "Einser-Kastln" und als Kolumnist mit seinen liberalen und antifaschistischen Positionen regelmäßig für erhöhtes Aufkommen von Postings und Leserbriefen sorgt. Zu seinen zahlreichen Büchern (darunter Biografien der Politiker Franz Vranitzky, Franz Fischler und Waltraud Klasnic) ist erst jüngst ein Neues hinzugekommen: "Worüber sich zu schreiben lohnt. Über die Demokratie: Erinnerungen, Gefahren und Hoffnungen." ist laut Verlag "ein scharfsinniges Resümee von 50 Jahren politischem Journalismus in Österreich".