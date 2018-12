Grafenegg: Weltstars unter dem Wolkenturm

Doch bis zum 9. September sind noch viele weitere großartige Künstler in Grafenegg zu Gast. Hausherr Rudolf Buchbinder, der im Rahmen seiner Intendanz eigentlich gar nicht spielen wollte, ist erstmals am 23. August im Einsatz. Gemeinsam mit dem European Union Youth Orchestra und Dirigent Gianandrea Noseda wird Buchbinder das Klavierkonzert von Edvard Grieg gestalten. ORF III zeigt hier ab 19.45 Uhr ein „Kultur Spezial“ aus Grafenegg. Für Buchbinder – er wird auch am 26. und am 30. August zu hören sein – ist das Konzert mit dem European Union Youth Orchestra auch „ein klares Signal an die Jugend und für Europa“.

Internationale Gäste prägen zudem die restlichen Festivaltage. So sind als Sänger etwa noch Juan-Diego Flórez oder Olga Peretyatko zu erleben. Die Bandbreite der Solisten reicht von Hilary Hahn bis zu Nikolaj Znaider. Als Orchester sind u. a. die Wiener Philharmoniker mit Franz Welser-Möst, das Mariinsky Orchester mit Valery Gergiev oder die Sächsische Staatskapelle Dresden zu hören. Der junge Brite Ryan Wigglesworth ist Composer in Residence.