Ohne Hunziker

Nicht mit dabei sein wird allerdings die langjährige Co-Gastgeberin Michelle Hunziker. In einem Interview mit der Zeit schlug Gottschalk dazu erstaunlich harte Töne an: „Michelle war für mich mal eine erfreulich spontane Kollegin, eine Figur, die ich jederzeit anspielen konnte, und dann flogen die Bälle zurück“ sagte er. Dann aber sei das Management gekommen, „es wurden feste Texte auf Karteikarten angefordert, nichts Spontanes mehr, eher eine Parallelmoderation. Das ist etwas, was ich weder wollte noch brauche.“

Der musikalische Teil erinnert hingegen an die besten Jahre der ehemals größten Unterhaltungsshow Europas: Cher wird einen Weihnachtssong im Gepäck haben, das ZDF kündigte zudem ein Duett von Helene Fischer und Shirin David an, die eine neue Version von „Atemlos“ singen. Und auch die britische Boyband Take That hat ein neues Album zu präsentieren. Im Vorjahr hatte Ex-Mitglied Robbie Williams seinen zehnten und letzten großen Auftritt auf der Wettcouch. Mutmaßlich – denn wer weiß das schon bei dieser Show?

Das Zuschauerinteresse ist laut einer Umfrage in Deutschland groß: Jeder Vierte (26 Prozent) wolle Gottschalks Abschied sehen. Allerdings gaben davon sieben Prozent an, die Sendung nicht live, sondern in der ZDF-Mediathek nachschauen zu wollen. Die Zeiten ändern sich eben.