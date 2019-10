Gottschalk irrt: Auch Pop ab 2000 eignet sich (leider) für Nostalgieshows

Kim Wilde. Chris Norman. Nick Kershaw. Peter Schilling. Thomas Anders. Marc Almond. Wer bei diesen Namen in verzückte Erinnerung verfällt, der hat einen guten Samstag vor sich: Da gibt es nämlich um 20.15 Uhr beim ZDF eine dieserart besetzte „Hommage an ein unvergessliches Jahrzehnt“.

Das sind, klar, die 80er Jahre, die derzeit in Hollywood (ein Remake jagt das andere), beim Streaming-Fernsehen („ Stranger Things“) und natürlich auch in der Musikwelt als Goldesel, äh, gemolken werden, so ausgiebig das geht.

Denn wer damals Kind war, hat mittlerweile genug Haushaltseinkommen angesammelt, um es in Erinnerungsmomente mit Nostalgieaufschlag zu investieren.