18-jährige Salzburgerin gewann Hauptpreis bei ORF-Impflotterie, E-Auto ging an Krankenschwester

Die Flachgauerin will Krankenschwester werden und besucht die Abschluss-Klasse der Salzburger Caritas-Schule. Auch viele ihrer Schulkolleginnen und Kollegen sind geimpft: "Ich finde das ist eine soziale Verantwortung und es ist sowas wichtiges", wird Kaffka auf ORF.at zitiert.

Insgesamt wurden von Österreichs Wirtschaftstreibenden mehr als 1.700 Preise für die ORF-Impflotterie "Wer impft, gewinnt" zur Verfügung gestellt.

Krankenschwester aus Burgenland gewann E-Auto

Der zweite große Preis ging an eine Krankenschwester aus dem burgenländischen Siegendorf. Sie konnte sich über den Gewinn eines Elektroautos im Wert von 61.120 Euro freuen.

Mehr als 13,5 Millionen Euro gesammelt

Bei der 49. Aktion von "Licht ins Dunkel" und der 44. Fernsehsendung am Heiligen Abend im ORF konnten insgesamt bis inkl. 24. Dezember 2021 mehr als 13,5 Millionen Euro gesammelt werden, mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Prominenter und Gardesoldatinnen und Gardesoldaten des Österreichischen Bundesheeres, die den ganzen Tag im Callcenter im A1-Headquarter an den Spendentelefonen mithalfen.

Dieser Betrag kommt traditionell zur Gänze Menschen mit Behinderung und Familien und Kindern in Not in Österreich zugute, teilte der ORF in einer Aussendung mit.