Krimi in Kingston: Die Mini-Serie „Get Millie Black“

Manchmal sind es nicht Geister, die einen verfolgen, sondern die Lebenden. Oder die Geschichte eines ganzen Landes. So erklärt es Millie Black (Tamara Lawrance), Polizistin in Jamaikas Hauptstadt Kingston. Sie wächst mit ihrem Bruder Orville bei einer gewalttätigen Mutter auf. Als Millie sich wehrt, wird sie kurzerhand zu Verwandten in Großbritannien geschickt. Jahre später kehrt sie zurück in ihre alte Heimat und entdeckt, dass Orville nicht wie von der Mutter lange behauptet tot ist, sondern eine Transfrau namens Hibiscus. Den Schock um den Verlust des Geschwisterchens wird sie dennoch nicht mehr los.