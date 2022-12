Gerti Drassl als schwangere Patin: "Du wirst in die Mafia hineingeboren"

Die Schauspielerin Gerti Drassl ist von den Bühnen („Heldenplätze“ fürs Volkstheater) und aus dem TV bekannt („Vorstadtweiber“). Nun spielt die in Wien lebende Südtirolerin im dritten Teil von "Im Netz der Camorra" (8 Dezember, 20.15 Uhr, ServusTV) eine schwangere Patin.

KURIER: Ihre Rolle bringt eine spezielle Note in "Im Netz der Camorra - der Gejagte" hinein. Würden Sie selbst sagen, das ist die heftigste Rolle, die Sie bisher gespielt haben?

Gerti Drassl: Das weiß ich nicht. Aber als ich sie gelesen hab, dachte ich: Ja Wahnsinn …! Aber ich war total froh, dass man mir das angeboten hat. Rick Ostermann und ich sagten: Wow, was ist das für ein Mensch? Er hat mich dann ziemlich bald auf Mathilde Schwabeneder gebracht, die sehr viele Frauengeschichten aus der Mafia recherchiert hat. Ihr Buch "Die Stunde der Patinnen" habe ich dann wirklich verschlungen. Am Anfang war das für mich etwas total Fremdes, ich hab mich wirklich den ganzen Sommer auf diese Rolle vorbereitet.

Haben Sie die Rolle als große Herausforderung gesehen?

Eher schon, ich hab richtig gezittert. Beim Dreh konnte ich viel Verständnis dafür entwickeln, weil diese Prozesse innerhalb der Mafia, so brutal sie sind, alle ein System haben. Wenn man da hineingeboren wird, ist es auch unglaublich schwierig, sich dem zu entziehen. Das musste ich erst einmal verstehen, weil man sich natürlich fragt: Warum klinkt sie sich nicht einfach aus und kriegt ihr Kind und es ist gut? Das war eigentlich der wichtigste Punkt für mich. Sie hat sich dafür entschieden, ihre Familie zu verteidigen. Und dann? Dann ist man da drin und kann auch nicht mehr loslassen. Das fand ich halt Wahnsinn, da hinzugehen..

Warum, glauben Sie, nimmt sie die Aufgabe, Matteo zu finden, gerade in dieser Phase an?Es ist wie ein Schwur, aber den kannst du eigentlich gar nicht leisten, du bist reingeboren. Und die Leute, die das verlassen haben, sind in den Kronzeugenstatus gegangen. Oder sie haben mit ihrem Leben bezahlt. Wirklich heftig, was ich da auch teilweise gelesen habe an diesen Geschichten. Und selbst die Frauen, die eingeheiratet haben in die Mafia, ja dann ist man eh so drin und kann aus diesem Zug nicht mehr aussteigen. Da musst du dir eine neue Identität suchen. Ich glaube, dass Antonia Romano ideologisch dahinter steht, bis eben zu dem Punkt, wo sich die beiden dann gegenüberstehen, und als sie ihr Kind so spürt. Dann kommt sie in die Bredouille. Egal wie viele Gesetze da in ihr schon geschrieben sind - trotzdem schreibt sich das Leben noch einmal neu.

Das Böse, das sie doch verkörpert, bröckelt also?

Das Kind, das sie erwartet, steht dann doch an erster Stelle. Ich glaube, sie dachte vorher, dieses Kind nicht gebären zu können, bevor sie diese Aufgabe erledigt und die Rache vollzogen zu hat. Sie muss quasi erst nachvollziehen, was das System von ihr abverlangt. Ein System, an das sie auch glaubt. In dem Moment, wo sie und Antonio sich gegenüberstehen, sieht sie ihr Kind gefährdet und alles bricht zusammen. Eine Mutter würde das Leben ihres Kindes nicht riskieren.

Macht es auch Spaß, so eine böse Rolle zu spielen?

Ich finde, dass Spaß und Freude immer dazugehören. Das ist für mich immer ein Wesenszug des Spielens. Man geht natürlich auch in den Schmerz hinein, muss sich total öffnen. Ich vergleiche es immer mit dem Kinderspiel. Die sind da ganz drin und wenn man zum Beispiel ruft "Essen fertig", ist alles wieder vergessen. (lacht).