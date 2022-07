Gericht: "News" muss sich Antisemitismus-Vorwurf gefallen lassen

Das Wochenmagazin News muss sich den Vorwurf des Antisemitismus gefallen lassen. Das urteilte das Handelsgericht Wien nicht rechtskräftig in einem Verfahren, dass die Verlagsgruppe News gegen den jüdischen Blog Mena-Watch angestrengt hatte. Der Journalist Christian Ortner hatte auf dem Blog von "Stürmer-Methoden" geschrieben. Er urteilte damit über einen Text in News, in dem eine Grazer Psychologin die Persönlichkeiten von Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij analysiert und dabei antisemitische Klischees bedient hatte. Unter anderem war der ukrainische Präsident, der Jude ist, darin als „Vampir“ dargestellt worden. News-Herausgeber und -Eigentümer Horst Pirker hatte sich für den im April erschienenen Text entschuldigt.