Gerhard Zeiler: An ORF-Haushaltsabgabe "führt kein Weg vorbei"

Kralinger: "Kein Panikjournalismus"

Schon Ministerin Edtstadler hatte sich am Morgen dem Thema Ukraine-Krise gewidmet. Die Sanktionen gegen Russland bezeichnete sie als "alternativlos" und "scharfe, aber auch gelindeste Reaktion" auf den Völkerrechtsbruch Russlands. Die Treffsicherheit der Maßnahmen müsse man aber evaluieren. "Wir müssen durchhalten", so Edtstadler. Denn es stünden nicht weniger als die "Grundprinzipien der zukünftigen Sicherheitsordnung" am Spiel. Wichtig sei es, in diesen Zeiten vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Ein starker und pluralistischer Medienstandort sei von "unfassbarem Wert" für das Zusammenleben in Österreich.

Um Kommunikation in diesen Krisenzeiten ging es am Nachmittag. KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger sagte, Medien hätten die Aufgabe, einen „Weg nach vorne“ anzubieten. Man müsse dabei „die Wahrheit sagen, aber so, dass die Menschen nicht gelähmt sind, dass niemand verunsichert ist. Panikjournalismus wäre das Falsche.“

Konkurrenz im Streamingmarkt

Neal O'Rourke, Geschäftsführer von Sky Österreich, betonte bei einem "Opening Breakfast", die große Konkurrenz im Streamingmarkt. Der Pay-TV-Sektor sei viel Risiko und Unsicherheit ausgesetzt, was ihn ein schwieriges kommendes Jahr erwarten lässt. Trotz des weitverbreiteten öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich sieht er ausreichend Raum für Sky gegeben. "Österreich ist ein interessanter Markt", so O'Rourke. Überzeugen wolle man nicht nur mit Inhalten wie "House of the Dragon", "Der Pass" oder "Babylon Berlin", sondern auch mit dem Sportangebot und neuesten technologischen Entwicklungen. Positiv erachtet er die jüngst von der Regierung gesetzten Schritte, um Produktionen in Österreich attraktiver zu gestalten.