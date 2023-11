Geld aus Russland an TV-Journalisten: ORF will Einladungen Seipels "nachbesprechen"

Ein deutscher TV-Journalist und Buchautor hat fĂŒr Buchprojekte zu Wladimir Russland hunderttausende Euro von einem Oligarchen erhalten: Das wurde am Dienstag bekannt.

Der betroffene Journalist Hubert Seipel war zuletzt auch in zwei Ausgaben von "Im Zentrum" in den ORF eingeladen, um seine Sicht des Ukrainekrieges zu argumentieren. Dabei hatte es schon zuvor - und auch vor der Aufdeckung der Zahlung - in deutschen Medien heftige Kritik an Seipel gegeben. „Die damals bekannten VorwĂŒrfe hatte Hr. Seipel in Abrede gestellt“, hieß es nun auf Anfrage des KURIER aus dem ORF, der selbst an der Zypern-Recherche beteiligt war.