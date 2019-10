Gangs aus Birmingham, Elizabeth Olsen ohne Trauerhaar: Neues bei Netflix & Co

Gangsterfamilie Shelby und die jüngste Olsen-Schwester sind zurück: Wir haben in die neuen Staffeln von "Peaky Blinders" und "Sorry For Your Loss" hineingesehen und verraten Ihnen, was Sie dabei erwartet. Welche Filme und Serien dieses Wochenende sonst noch bei Netflix und Amazon Prime Video anlaufen, lesen Sie hier in unserem wöchentlichen Streaming-Überblick.