ORF-Doku: "Fußball, Fans, Rivalitäten – Die Kurve sind wir"

Fußball ohne Fans macht wenig Spaß. Das hat man in Zeiten der Pandemie gesehen. Leere Ränge, keine Stimmung, stattdessen hörte man die Spieler miteinander reden und den Zeugwart gähnen. Diese Geisterspiele sind zum Glück Geschichte. Um Geschichte – und zwar jener der Fans - geht es auch in der Doku „Fußball, Fans, Rivalitäten – Die Kurve sind wir“, die am Samstag, um 23.10 in ORFIII TV-Premiere feiert.

„Was ist das für eine Welt?“

Wer noch nie 90 Minuten (und länger) in einem Fansektor gestanden ist, wird sich sicherlich fragen: „Was ist das für eine Welt?“. Ständig wird dort etwas von Vermummten angezündet, es raucht und brennt in der Nase. Vorne steht dann so ein Typ (ein Prediger?) mit dem Rücken zum Spielfeld und brüllt in ein Megafon das, was kurz darauf alle nachsingen. Warum geht man bitteschön ins Stadion, um vom Spiel gar nichts mitzubekommen? Wo kommt diese Fankultur her? Seit wann gibt es auch in Österreich Ultra-Gruppierungen? Wie stark werden Fußballer von Hardcore-Fans unter Druck gesetzt?

Diesen Fragen geht Lelo Brossmann, Bassist bei der heimischen Band Kreisky und Fan des ältesten österreichischen Fußballvereins, Vienna First FC, nach. Da ihm dabei nur eine Halbzeit, also 45 Minuten, zur Verfügung steht, liefert die Doku „Fußball, Fans, Rivalitäten – Die Kurve sind wir“ nur einen groben Überblick über die Entwicklung der Fan-Kulturen, der Ultras-Bewegung, die von der Studentenbewegung in Italien Ende der 1960er-Jahre ausgegangen ist. Bei so wenig zur Verfügung stehenden Sendeminuten bleibt es also oberflächlich. Schad drum. Chance verpasst. Die Dokumentation hätte mindestens eine zweite Halbzeit gebraucht, sich weitere 45 Minuten verdient gehabt – mit anschließender Verlängerung und einem Elfmeterschießen.