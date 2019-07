Früherer ORF-Generalintendant Gerhard Weis verstorben

Nach kurzer schwerer Krankheit ist der ehemalige Generalintendant des ORF, Gerhard Weis, am Freitag im Kreis seiner Familie verstorben. Das gab der ORF am Samstag bekannt.

ORF-Chef Alexander Wrabetz würdigte den Verstorbenen als einen "der großen Architekten eines modernen, vielfältigen und relevanten ORF. Er hat nicht nur die Regionalisierung und ,Verösterreicherung' vorangetrieben, sondern den ORF auch als Fenster zur Welt etwa mit der Teilnahme an 3sat aufgebaut. Er hat Info-, Kultur- und Wissenschaftssäulen errichtet, auf denen das ORF-Programm heutzutage noch ruht. Und er hat in einer Zeit der schnell wachsenden Konkurrenz die Grundsteine für die erfolgreiche Flottenstrategie des Unternehmens gelegt."

Weis wurde am 1. Oktober 1938 in Wien-Brigittenau geboren. Seine journalistische Karriere startete er 1958 als Zeitungsjournalist. 1967 kam der "strukturelle Frühaufsteher" zum ORF - zunächst als innenpolitischer Redakteur, später als Ressortleiter Innenpolitik. Ab 1973 leitete Weis die ORF-Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit, von 1974 bis 1978 war er Intendant für das erste Fernsehprogramm. Es entstanden Serien wie die "Alpensaga" sowie die Magazine "Schilling" und "Land der Berge". Ab 1979 leitete er im ORF die Öffentlichkeitsarbeit und war auch Chefredakteur in der Generalintendanz. Die Verwirklichung des Gemeinschaftsprojekts 3sat, die Gründung des Teletexts und der Minderheitenredaktion sowie die Einführungvon "Bundesland heute" fielen in diese Periode.

Im März 1992 wurde Weis zum Intendanten des Landesstudios Wien bestellt. Dort wurde das Regional-Radio zum “Neuen Radio Wien" und auf den Wettbewerb mit den Privatradios vorbereitet.