Fritz Karl: Die Barrieren sind im Kopf

Der Anwalt Falk, den Sie gerade spielen, ist auf eine schräge Art sehr menschlich. Er ist ein „Versteher“ – nicht nur im Sinn eines „Frauen-Verstehers“. Wie viel von Fritz Karl steckt in der Figur?

Sehr viel. Dass er als Dandy rüberkommt, seine extravagante Kleidung, die bunten Socken – da habe ich schon einiges mitgeredet. Und auch was seinen Charakter betrifft: Er ist ein Typ, der so wirkt, als würde er kaum Anteil an seinem Gegenüber nehmen, und doch registriert er ganz intuitiv dessen menschliche Stärken und Schwächen. Bei der zweiten Staffel, an der wir gerade arbeiten, war ich von Anfang an bei den Buchbesprechungen dabei, was für Schauspieler eher unüblich ist. Auch während der Dreharbeiten bin ich fast täglich mit dem „Showrunner“, wie man heute zu Serien-Verantwortlichen sagt, in Kontakt. Außerdem haben wir bei der zweiten Staffel einen neuen Kostümbildner, der diesem Dandy-Anwalt ein tolles neues Outfit verpasst hat. Ich habe in der nächsten Staffel dermaßen viele Umzüge und komplizierte Kleidungsstücke – Sie werden staunen (lacht).

Sie geben auch den Gerichtspsychologen Meiberger in der gleichnamigen ServusTV-Serie. Steckt in diesem auch so viel von Ihnen?

Die Mitgestaltung war bei Weitem nicht so groß wie beim Falk. Aber ich muss betonen, dass ich auch den Meiberger sehr gerne spiele. Die Figur des Gerichtspsychologen, der auch Hobby-Zauberer ist, stand schon so fest, als ich die Rolle übernommen habe. Schwer gefallen sind mir allerdings die vielen Zaubertricks. Ich habe sehr viel Zeit aufwenden müssen, um sie so einzustudieren, dass sie auch glaubwürdig wirken.

Sie spielen in so vielen Produktionen, dass man annehmen könnte, es ist Zauberei, die Sie nahezu überall gleichzeitig sein lässt. Als Schauspieler, Vater und Ehemann.

Die Wahrheit ist: Ich habe mich in Texas klonen lassen – es gibt mich doppelt, aber noch weiß das niemand.

Und wer würde bei der Gala den Preis übernehmen?

Da werden wir natürlich beide kommen. Ich hoffe, es gibt in dem Fall zwei ROMYs.