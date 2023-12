"Friends"-Star Matthew Perry starb an "akuten Folgen" eines Narkosemittels

"Friends"-Star Matthew Perry, der in der Serie als Chandler Bing weltber├╝hmt wurde, starb an "den akuten Folgen eines Narkosemittels". Bei seinem Tod habe das Mittel Ketamin, das auch als Rauschmittel und als alternative Infusionstherapie gegen Depressionen eingesetzt wird, eine Rolle gespielt, hie├č es in einem Autopsie-Bericht. Der Tod sei ein "Unfall" gewesen.

Perry sei in Folge in seinem Pool ertrunken, dies sei jedoch nicht die prim├Ąre Todesursache gewesen. In seinem Blut seien keine Drogen oder Alkohol gefunden worden, jedoch ein Mittel, das zur Entw├Âhnung S├╝chtiger eingesetzt wird, hei├čt es in US-Medienberichten.

