"Frau im Dunkeln" auf Neflix: Eine verlorene Puppe verdirbt den Urlaub

Eigentlich war sich Maggie Gyllenhaal selbst nicht ganz sicher, ob sie auch die Regie führen sollte. Doch als sie bei der italienischen Bestsellerautorin Elena Ferrante anfragte, ob sie deren Erzählung „Frau im Dunkeln“ von 2008 für einen Film adaptieren dürfe, lautete die Antwort Ja – aber unter einer Bedingung: Gyllenhaal müsse die Regie übernehmen.

In ihrem herausragenden Spielfilmdebüt „Frau im Dunkeln“ (auf Netflix, englischer Titel: "The Lost Daughter") blieb Maggie Gyllenhaal nah an Ferrantes Vorlage, veränderte aber die Schauplätze und verwandelte eine allein reisende Italienerin in die patente Britin Olivia Colman.