Frank Plasberg steigt bei ARD-Talk "hart aber fair" aus

Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: Frank Plasberg (65) gibt die Moderation des ARD-Polittalks „Hart aber fair“ ab. Sein Nachfolger wird Louis Klamroth (32). Plasberg verabschiedet sich Ende November nach gut 750 Sendungen, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwoch in Köln mit. Klamroth werde die Sendung erstmals im Januar präsentieren.

"Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", erklärt Plasberg in der Aussendung. "Ich bin jedenfalls montagsabends weiter begeistert dabei – als Zuschauer."

Louis Klamroth sagt: ",hart aber fair‘ ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist."

",hart aber fair‘ wird sich ändern und doch dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss", meint WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn