Fox-Moderator: Verbrechen würden weniger, wenn Frauen verschwänden

Verweichlicht?

Als während der Sendung ein Überwachungsvideo eingespielt wurde, das einen Raubüberfall auf ein Geschäft in Los Angeles zeigte, begann Gutfeld eine Tirade, in der er Frauen als verweichlicht bezeichnete und sie dafür verantwortlich machte, dass derartige Verbrechen nicht mehr streng genug bestraft würden: "Was ich damit sagen will, ist, dass wir so weich geworden sind, und das liegt daran, dass wir beschlossen haben, dass Disziplin und Bestrafung falsch sind."

"Was würde passieren, wenn alle Frauen eine Ladys-Woche nehmen und auf die Venus fahren würden ... Wie viele dieser Probleme gäbe es dann noch?", fragte Gutfeld laut - und argumentierte zuversichtlich, dass Einbrüche jedenfalls "verschwinden" würden.

➤ Mehr lesen: Fox News und Dominion erzielten Einigung in Verleumdungsstreit