Formel1: Über eine Million Zuseher verfolgen Herzschlag-Finale im ORF

Das große Finale der Formel-1-Weltmeisterschaft war an Dramatik nicht zu überbieten. Das gilt auch für die TV-Quoten, die ORF2 (!) mit dem Grand Prix in Abu Dhabi einfahren konnte: Bis zu 1,223 Millionen wollten sich den Showdown zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton nicht entgehen lassen. Im Schnitt verfolgten 1,116 Millionen bei 55 Prozent Marktanteil (53 bzw. 66 Prozent in den jungen Zielgruppen) den entscheidenden Grand Prix. Damit war es das meistgesehene Rennen seit dem Österreich-Grand-Prix im Jahr 2000 (1,171 Millionen).Gleichzeitig war das gestrige Formel-1-Finale (Das Rennen) mit einer Durchschnittsreichweite von 82.100 der stärkste Livestream.

In den vergangenen Jahren war die Formel1 ORF-intern nicht immer gern gesehen. Auch dass die TV-Rechte aus wirtschaftlichen Gründen mit ServusTV geteilt werden mussten, war Wasser auf die Mühlen von Kritikern. Das tat der Publikumsgunst auf beiden Sendern allerdings keinen Abbruch: Im Schnitt erreichten alle elf vom ORF übertragenen GPs 702.000 bei 39 Prozent Marktanteil (39 bzw. 48 in den jungen Zielgruppen).

Starker Nicht-Grand Prix

Kurios: Im Schnitt 691.000 sahen am 29. August mit dem GP von Belgien in Spa die mehr als fünfstündige Übertragung eines Rennens, das wegen starken Regens nie gestartet wurde.

Das neue „Formel 1 Motorhome“ im ORF erreichte im Schnitt 189.000 Zuschauer bei 11 Prozent Marktanteil, die meistgesehene Ausgabe (12. Dezember) erreichte 705.000 Motorsport-Fans bei 36 Prozent Marktanteil.

"Die gesamte F1-Saison und ganz besonders das Finale gestern haben gezeigt, wie hoch das Interesse der heimischen Motorsportfans an spannendem und hochkarätigem Sportjournalismus ist. Besonders freuen mich selbstverständlich die hervorragenden Zuschauerzahlen bei den vom ORF übertragenen Rennen – für diese Treue bedanke ich mich bei den Zuseherinnen und Zusehern ganz herzlich", erklärte der scheidende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer Aussendung.

Genugtuung sind die Zahlen für ORF-Sport-Chef Hans Peter Trost. Die Reichweiten und Marktanteile hätten "tollen Reichweiten und Marktanteilen zum einen gezeigt, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, und andererseits, wie gut der ORF mit dem bewährten Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sowie der gesamten Crew rund um Teamchef Marc Wurzinger aufgestellt ist."