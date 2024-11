Der Förderhimmel öffnet sich - für Regisseurin Ayub und andere Filmemacher

„Sonne“ war ein Überraschungserfolg für die Wiener Jungfilmerin Kurdwin Ayub, ihr „Mond“ läuft derzeit erfolgreich im Kino, schon geht für ihr drittes Projekt „Sterne“ der Förderhimmel auf. Der geplante Spielfilm über eine junge US-Reporterin im Irak, die beim Angriff des IS zwischen die Fronten gerät, ist eines von zwei Vorhaben, dem bei der aktuellen Sitzung des Filmfonds Wien Förderung zur Projektentwicklung zugesprochen wurde. Gemeinsam mit Michael Winiecki, der bei seinem Debüt „Im Moorland“ über eine in den 80ern aus Polen nach Österreich emigrierte Familie unterstützt wird, erhält „Sterne“ insgesamt 81.000 Euro.

Filme in der Pipeline

Neben diesen beiden Zusagen für Projektentwicklung gab es bei der vierten Sitzung des Fonds 2024 auch Förderungen für sechs Kinoprojekte, wobei in Summe 1,9 Mio. Euro vergeben werden. Im Kreis dieser sechs findet sich das fiktionale Debüt der bisherigen Dokufilmerin Sara Fattahi, die in „Calm“ die Geschichte der aus Syrien nach Wien geflüchteten Leila erzählt. Dariusz Kowalski hingegen widmet sich in seinem Dokumentarfilm „Time Off“ der Wiener Donauinsel als Projektionsfläche verschiedener Sehnsüchte.

Fernsehprojekte

Und auch TV-Projekte wurden wieder vom Filmfonds bedacht, insgesamt fünf Vorhaben mit einer Gesamtsumme von 248.000 Euro. Dazu zählt auch die von der Karriere Marianne Mendts inspirierte Dramödie „Marianne, meine Mutter und ich“, die Hans Hofer nach einem Buch von Uli Brée unter anderen mit der Mentorin und Katharina Straßer realisiert.