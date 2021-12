FM4-Moderatorin Gerlinde Lang verstorben

FM4-Moderatorin und Redakteurin Gerlinde Lang ist am 28. Dezember nach langer schwerer Krankheit verstorben. Das gab der ORF am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Lang (43) startete ihre Karriere bei FM4 mit Anfang 20. "Bereits da war schon klar, dass sie nicht nur einen Traum, sondern auch viel Talent hatte. Eine frische, unverbrauchte Stimme, die sich sehr schnell on Air bewährt hat - und beeindruckenderweise bis zum Schluss genauso frisch geklungen hat, wenn auch natürlich noch viel professioneller. Es macht mich sehr traurig, dass wir diese Stimme nun nicht mehr hören werden. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie“, erklärte ORF-Radiodirektorin und FM4-Chefin Monika Eigensperger.