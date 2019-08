Finale bei "The Masked Singer": Geheimnis um Promis wird gelüftet

Aufwand lohnt

Beeindruckend bei „The Masked Singer“ sind die Kostüme. Verantwortlich dafür ist ein Atelier im bayerischen Altötting, das nach Entwürfen der US-Designerin Marina Toybina arbeitet. Sechs bis sieben Personen arbeiteten an jedem Kostüm etwa ein halbes Jahr.

Billigsdorfer-Fernsehen im Sommerloch war einmal, lehrt der Quoten-Erfolg. Der Aufwand für diese ursprünglich aus Südkorea stammende Show („ The King of Mask Singer“) hat sich für den Sender gelohnt – nicht nur in Deutschland, auch in Österreich: In der Vorwoche erreichte Folge 5 auf ProSieben mit 20,5 Prozent Marktanteil en bisherigen Höchstwert der Show in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen, durchschnittlich sahen knapp 200.000 zu. Die bisher höchste Seherzahl gab es in Runde 3 mit 220.000. Bei 41 Prozent Marktanteil schaute da nahezu jede zweite junge TV-Konsumentin (12 bis 29 Jahre) in Österreich zu.

Kein Wunder also, dass jetzt bereits fix ist: 2020 wird es eine Neuauflage von „The Masked Singer“ bei ProSieben geben – möglicherweise aber erst im Herbst, wenn es um viel mehr Zuseher und Werbegelder geht.