Finale bei "DSDS": Sem Eisinger ist der Superstar 2023

Bei ihm hat jeder Ton gesessen: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main ist Deutschlands neuer "Superstar". Der 29-Jährige setzte sich in der dritten und letzten Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) am Samstag gegen Monika Gajek (21), Kiyan Yousefbeik (25) und den Schweizer Lorent Berisha (19) durch.