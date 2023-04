"DSDS" bekommt doch noch eine weitere Staffel

In einer Aussendung teilte RTL mit, dass es in der 21. Staffel keine Altersgrenzen mehr für Talente geben werde. Kandidaten könnten sich bereits bewerben. Aktuell läuft die 20. Staffel der Gesangsshow, die am Samstag in die Live-Shows gestartet ist. Das Finale ist für den 15. April geplant.