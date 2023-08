Fernsehrechte verlängert: ServusTV überträgt MotoGP bis 2026

ServusTV zeigt sich auf dem Rechte-Markt nun wieder sehr umtriebig. Wie der TV-Sender aus Salzburg am Sonntag rund um den Heim-GP in Spielberg mitteilte, wurde die exklusive TV-Partnerschaft mit der Vermarktungsgesellschaft Dorna in Österreich um drei Jahre bis 2026 verlängert. Das Paket umfasst neben der MotoGP, die seit 2016 bei ServusTV gesendet wird, auch die Klassen Moto2, Moto3, den Red Bull MotoGP Rookies Cup sowie den MotoE World Cup.