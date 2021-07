"Fear Street" auf Netflix: Auf der Flucht vor dem Fluch

Im Auftaktfilm lernen wir Sunnyvale und Shadyside im Jahr 1994 kennen – sollte das zwischendurch jemand vergessen, gibt es vor allem zu Beginn jede Menge 90er-Songs zur Erinnerung, von Nine Inch Nails über Radiohead bis Iron Maiden. Schülerin Deena (Kiana Madeira) knabbert an der Trennung von ihrer Ex-Freundin Sam (Olivia Welch), die das düstere Shadyside gegen ein Leben im besseren Sunnyvale getauscht hat – und Deena mit dem Schulschönling ersetzt hat. Ein Autounfall schweißt die beiden aber wieder zusammen – und bringt die ganze Clique in Gefahr: Denn Sam landet ausgerechnet auf dem Grab einer Hexe, die im 17. Jahrhundert gehängt wurde und deren Zorn sich nun gegen die Jugendlichen richtet.

In einer soliden Mischung aus blutigem Teenie-Horror à la „Scream“ und Nostalgie-Mystery wie „Stranger Things“ versuchen die Freunde, dem Fluch zu entkommen. Dabei stoßen sie auf C. Bergman (Gillian Jacobs, „Community“). Teil 2 erzählt ihre Geschichte, als sie 1978 auf einem Ferienlager die Rache der Hexe zu spüren bekam (unterlegt u. a. von „Carry On Wayward Son“ von Kansas). Zum Finale geht’s dann an den Ursprung des Unheils: ins Jahr 1666. Man darf gespannt sein, mit welchem Soundtrack.