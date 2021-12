"Fast gespenstisch": Computer komponiert Beethovens Zehnte fertig

Federführend war dabei der österreichische Fernsehproduzent, Autor, Regisseur und Filmkomponist Hannes M. Schalle, der etwa durch die vierteilige Mini-Serie „In Search Of Beethoven“ oder die neunteilige Reihe „Classics Cuts“ bekannt wurde. Der aber auch für die Salzburger Festspiele hunderte Stunden Klassik aufzeichnete, zu dessen Passionen jedoch auch die Formel 1 („33 Days – Born To Be Wild“ über Niki Lauda und dessen fast tödlichen Unfall am Nürburgring samt Comeback) oder Dokus über Musiker wie DJ Ötzi gehören.

Der Ausgangspunkt von „Beethoven X – The AI Project“ waren genau 40 Skizzen zu einer zehnten Symphonie, die Beethoven nach seinem Tod hinterließ. International renommierte Musikwissenschafter und Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz versuchten, aus diesem Material eine „neue“ Zehnte zu erschaffen. Schalle hat sie dabei begleitet, lässt in seiner Spieldoku Künstler wie Billy Joel, Cameron Carpenter oder Mitglieder der Wiener Philharmoniker zu Wort kommen; in den Spielszenen sind u. a. Michael Menzel als Beethoven, Sebastian Koch als Erzähler oder Cornelius Obonya, der Franz Grillparzers Grabrede hält, zu sehen.