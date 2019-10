Fälscherskandal beim Spiegel: Relotius geht gegen Moreno rechtlich vor

Claas Relotius, der mit seinen gefälschten Reportagen das deutsche Magazin Der Spiegel in eine Glaubwürdigkeitskrise stieß, wehrt sich juristisch gegen Juan Moreno, den Mann, der den Fall ins Rollen brachte: Relotius will laut Zeit Online durch seinen Anwalt eine Forderung auf Unterlassung einbringen. Gegenstand seien mehr als 20 Stellen in Morenos Buch "Tausend Zeilen Lüge". Relotius orte darin "erhebliche Unwahrheiten und Falschdarstellungen" und fordert, dass diese "nicht weiter verbreitet" werden.

Es geht dabei um Behauptungen, die Moreno aufstellt, etwa über die von Relotius erfundene Schwester oder die Schlusspassage des Buches.