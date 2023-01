Ex-Sex-Pistol John Lydon will zum Song Contest

John Lydon, als Johnny Rotten mit den Sex Pistols ber├╝hmt und ber├╝chtigt geworden, will zum Song Contest. Seine Band Public Image Ltd (PiL) ist mit dem Song "Hawaii" in engerer Auswahl als Kandidat f├╝r Irland, dem Geburtsland seiner Eltern. Der 66-J├Ąhrige hat das Lied als Liebesbrief an seine Frau Nora geschrieben, mit der er seit fast 50 Jahren verheiratet und die an Alzheimer erkrankt ist.