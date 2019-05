Ex-Neos-Chef "Strolz trifft Nonne" bei Puls4

Reden kann er, Emotionen hat er: Der selbst ernannte „Gärtner des Lebens“ Matthias Strolz meldet sich nach dem Abschied aus der Politik auf Puls4 zurück. Der frühere Neos-Chef präsentiert am 4. Juni (21.50 Uhr) erstmals sein erstes eigenes und selbst konzipiertes TV-Format " Strolz trifft.." Darin will er "erforschen, verstehen, begreifen. In einer Zeit, in der wir alle in unserer eigenen Blase leben, will ich diese Blasen aufstechen. Ich will, dass wir uns einander zeigen, in Reibung gehen, in Verbindung kommen", heißt es in einer Aussendung.

Zum Auftakt heißt es " Strolz trifft Nonnen". Und so stellt er die Frage: „Why the hell wird man Nonne? Und wie leben Klosterschwestern? Ich will das jetzt wissen!“. Um das Klosterleben kennenzulernen zieht Strolz für zwei Tage ins Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams ( Tirol). Hier lebt seit 14 Jahren Schwester Barbara, tätig ist sie als Leiterin der Seelsorge im benachbarten Krankenhaus St. Vinzenz. Strolz heftet sich für 48 Stunden an die Fersen der Klosterschwester und erkundet ihr Denken und Tun, ihre Hoffnungen und Zweifel, ihre Alltagsroutinen und Leidenschaften. Schwester Barbara, die sich nicht als „Pressesprecherin“ der Kirche versteht, antwortet persönlich, offen und ehrlich.

Die Sendung ist kein Interview, sondern ein ungewöhnlicher Dialog zweier Menschen im Kleid einer Reportage, beschreibt Puls4 die Sendung. Strolz erzählt von der Beziehung zu seinem verstorbenen Vater – auch über den Tod hinaus. Er erinnert sich gemeinsam mit seiner Tante, einer Klosterschwester in Oberösterreich, an sein Ringen mit der Religion in Jugendjahren und zeigt sich dabei von einer vollkommenden anderen Seite.