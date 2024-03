Ex-Kinderstars sprechen in Doku über Missbrauch am Nickelodeon-Set

Mehrere ehemalige Kinderstars und Mitarbeiterinnen berichten in einer neuen vierteiligen Doku-Serie ("Quiet on Set") über Sexismus und Machtmissbrauch am Set des Kindersenders Nickelodeon .

Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit, als Produzent Dan Schneider ("Zoey 101", "Drake & Josh", "iCarly" oder "Victorious") für den Sender arbeitete. Er soll für das toxische Umfeld am Set in den 90er- und Nullerjahren mitverantwortlich gewesen sein, berichten US-Medien unter Berufung auf die Dokumentation.

Unangemessene Szenen

Von unangemessenen Szenen ist in der Dokumentation die Rede, etwa in der Serie "All That", als ein Hund Erdnussbutter vom Körper eines Kinderdarstellers leckte. Es wird auch eine Sequenz gezeigt, in der Schneider mit dem ehemaligen Kinderstar Amanda Bynes in einem Whirlpool sitzt.

Zwei ehemalige Autorinnen berichten zudem von unangemessenen Äußerungen des Produzenten. Einer von ihnen habe Schneider Pornos gezeigt und sie um eine Massage gebeten. Die Berufseinsteigerin habe nicht gewusst, wo sie Grenzen setzen könne. Sie habe Angst gehabt, ihren Job zu verlieren.