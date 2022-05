Eurovision Song Contest: Österreich ist morgen am Schleudersitz

Bei den Proben hörte man mehr Backvocals als die Stimme von Pia Maria. Ob man heute Abend die richtige Balance finden kann? An DJ Lumix liegt es sicher nicht. Er agiert wie ein Animator bei einer Beachparty nach bestandener Matura, klatscht in die Hände, reißt seinen Arm mit geballter Faust rhythmisch in die Höhe. Was will man mehr von einem gelernten DJ? Unser Duo hat „mega-coole“ schwarze, exklusive Designerklamotten aus New York an. Ob man diese bei dunklem Hintergrund so richtig bewundern kann, wird sich weisen. Am Dancefloor wird sich der Song schon durchsetzen.

Beim Song Contest in Turin gibt es aber viel bessere Up-Tempo-Songs mit Spaßfaktor, vornehmlich mit Ethno-Einschlag. Ob sich unser Titel bei älteren Zusehern durchsetzen kann, ist die eigentliche Frage.

Meine Prognose: Nein, Österreich wird sich nicht qualifizieren. Dafür ist das Gesamtpaket zu schwach. Wie wichtig Aktivitäten der Teilnehmer rund um den Song Contest und deren Umgang mit Social Media sind, kann man daran erkennen, dass motivierte Delegationen dafür einen eigenen Spezialisten engagieren. Der ORF tut es nicht.

Bei den Favoriten im Finale gab es zwischenzeitlich Verschiebungen bei den Buchmachern. Nach der Ukraine konnte sich England auf den zweiten Platz positionieren. Es folgt knapp Italien, danach Schweden und Spanien. Unter diesen fünf Ländern wird wahrscheinlich der Sieger auszumachen sein.

Österreich kann dank Conchita Wurst („Rise Like A Phoenix“, 2014) und Udo Jürgens („Merci Cherie“, 1966) auf bis dato zwei Siege beim Eurovision Song Contest zurückblicken. Und Cesar Sampson reiht sich mit seinem überraschenden Platz 3 in Lissabon 2018 ebenfalls in die Reihe der erfolgreichen Teilnehmer ein.

Misserfolge gab es en masse – ein Auszug: 1981 (Marty Brem), 1984 (Anita), 1988 (Wilfried) und 1991 (Thomas Forstner) war Österreich jeweils Letzter. 2007 schied Eric Papilaya bereits im Semifinale aus und wurde dort mit vier Punkten Vorletzter. 2006 sowie 2008 bis 2010 verzichtete Österreich auf eine Teilnahme. Beim Heim-ESC 2015 gab es wieder einen vorletzten Platz.