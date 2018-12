Europäische Serien räumen bei den International Emmys ab

Großer Bahnhof für die internationale Fernsehbranche: In der Nacht auf Dienstag wurden in New York die 46. International Emmy Awards verliehen und exzellente Leistungen des TV-Schaffens, das außerhalb der USA gesendet wurde, ausgezeichnet. Ins Rennen gingen insgesamt 44 Nominierte aus 20 Ländern, ausgewählt aus 1400 Beiträgen.

Waren vor der Feier noch Produktionen aus den großen TV-Märkten wie Brasilien (sechs Nominierungen) oder Kanada (vier) die Favoriten, hieß es danach: The Winner is Europe. Dorthin gingen mehr als die Hälfte der Preise (siehe Kasten rechts).

Darunter waren auch die Königsklassen: Beste Drama-Serie wurde „La Casa de Papel“ („Haus des Geldes“) aus Spanien – sie ist in Österreich bei Netflix zu sehen. Beste(r) TV-Film/Mini-Serie wurde „Man in an Orange Shirt“ – die BBC-Produktion erzählt die Geschichte eines schwulen Großvaters. Die Deutsche Anna Schudt („Ein Schnupfen hätte auch gereicht“) wurde beste Schauspielerin.

Und Lars Mikkelsen gewann mit der Produktion „Herens Veje“ die Auszeichnung als bester Schauspieler. Der Däne spielt in der zehnteiligen Serie das tyrannische Oberhaupt der Familie Krogh, in der seit neun Generationen das Amt des Seelsorgers und Predigers von den Männern der Familie ausgefüllt wird. Die Serie von Adam Price, dem Schöpfer der Politserie „Borgen“, ist ab Donnerstag, 29. November (20.15 Uhr) bei ARTE zu sehen. Der deutsch-französische Kultur-Sender war als Co-Produzent beteiligt – eine Besonderheit, weil bislang der öffentlich-rechtliche Sender DR in aller Regel allein produzierte.