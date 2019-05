EU-Wahlabend: ORF punktet mit Berichterstattung

Es ist halt oft so: Immer wenn es Wahlen gibt oder sich die Ereignisse überschlagen, wird der ORF zur televisionären Informationsquelle Nummer 1. So auch am EU-Wahltag am Sonntag: Die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr samt erster Diskussion aller Spitzenkandidaten erreicht mit 1,285 Millionen bei 49 Prozent Marktanteil die Topreichweite des Wahlabends. Bemerkenswert: Die „ZIB 2 spezial“ zur sehr späten Stunde, um 23.00 Uhr, kam auf 1,153 Millionen Zuseher (52 Prozent Marktanteil). Bei der Verkündung der ersten Trendprognose um genau 17.00 Uhr, die von ARGE Wahl, Peter Hajek und SORA für ORF, APA und ATV erreichnet wurde und sehr treffsicher war, waren 686.000 Zuseher in ORF 2 live dabei.