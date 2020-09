Erneuert: So sieht die "Zeit im Bild" ab Sonntag aus

Neue Magazingestaltung

Damit einher geht auch eine Neugestaltung der Chronikmagazine um 13.15 Uhr und 17.05 Uhr. Statt "Mittag in Österreich" und "Aktuell in Österreich" nennen sich diese künftig "Aktuell nach eins" und "Aktuell nach fünf", wie ORF2-Chef Alexander Hofer sagte. Chronikchefin Claudia Lahnsteiner, die die Sendungen verantwortet, will unter anderem Videos von den Sehern einbinden, aber auch die Tür in die Weltchronik aufmachen und Korrespondentinnen und Korrespondenten zu Wort kommen lassen.Man biete "einen Blick in die Werkstätte des Lebens".