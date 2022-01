Erfolgreicher TV-Produzent Karl Spiehs gestorben

Er hat nicht nur mit den „Supernasen“ den richtigen Riecher für quotenträchtige Unterhaltung bewiesen: Karl Spiehs (auch: Carl Spiehs) war einer der erfolgreichsten Film- und Fernsehserienproduzenten im deutschsprachigen Raum. Er zeichnete für Publikumshits wie „Die Supernasen“ oder „Ein Schloss am Wörthersee“ verantwortlich. Nun ist Spiehs 90-jährig gestorben. Das erfuhr der KURIER aus seinem nächsten Umfeld.

Mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen finden sich in Spiehs' Katalog. Mit der Welt der Bühne kam der am 20. Februar 1931 geborene Niederösterreicher bereits in Jugendjahren in Berührung. Als Teenager veranstaltete er im elterlichen Gasthof in der Stadtgemeinde Ternitz kleinere Konzerte und Lesungen, für die er unter anderem Paul Hörbiger und Hans Moser engagieren konnte. Im Renaissancetheater für die Löwingerbühne und in der Musikaufnahmeleitung der Wiener Stadthalle sammelte der junge Spiehs weitere Erfahrungen, in den 1950er-Jahren arbeitete er als Assistent von Franz Antel.