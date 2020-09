Enterprise-Chefin Cox-Riesenfelder verlässt den ORF

Die Chefin der ORF-Enterprise, Beatrice Cox-Riesenfelder, verlässt das Unternehmen. Das gab der ORF am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Cox-Riesenfelder, die 23 Jahre im ORF tätig war und auch als Geschäftsführerin der ORF Online und Teletext GmbH fungierte, wird mit Jänner 2021 aus dem ORF ausscheiden und in ein international agierendes Unternehmen wechseln.

Cox-Riesenfelder wurde 2010 zur Geschäftsführerin der ORF-Enterprise bestellt, wo sie zuständig für Finanzen, Rechteverwertung und Musikverlag war. Danach übernahm sie auch die Ko-Geschäftsführung der ORF Online und Teletext GmbH und managte in dieser Funktion den Ausbau der Untertitelung sowie u. a. die Administration der ORF-TVthek.