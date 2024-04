Endgültiges Aus für ORF-"Fit mit Philipp"?

Wie die Kronen-Zeitung am Dienstag als erstes berichtet hat, dürfte die ORF-Sport-Sendung "Fit mit Philipp" mit Moderator Philipp Jelinek endgültig abgesetzt werden. Der Vortuner mit FPÖ-Kontakten wurde Anfang April vom ORF beurlaubt, nachdem Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekannt wurden. In diesen soll Jelinek und Strache, der damals Sportminister war, über Jelineks Karriere beim ORF gesprochen haben - Jelinek soll sich dabei Hilfe von Strache erhofft haben.

DIe Entscheidung zur Absetzung würde trotz einer Entschuldigung Jelineks getroffen werden. Am Wochenende hatte er sich via Instagram zu Wort gemeldet. Er könne er sich zwar "nicht mehr erinnern, was ich da vor sechs Jahren geschrieben habe". Aber: "Sollte ich jemanden verletzt haben oder übers Ziel hinausgeschossen sein, dann möchte ich mich entschuldigen", so Jelinek. "Es war ein Fehler, ein Blödsinn."

An sein Publikum gerichtet sagt er weiter: "Wenn ihr sagt, Jelinek, was du gemacht hast, das geht gar nicht, das werden wir dir nicht verzeihen, dann werde ich das akzeptieren." Er werde sich aber weiterhin "für die Gesundheit und das Wohlbefinden" einsetzen.