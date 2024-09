Netflix-Hitserie 'Emily in Paris' bekommt eine fünfte Staffel

Fans von "Emily in Paris" dürfen sich freuen: Die Netflix-Erfolgsserie bekommt eine Fortsetzung. "Es ist offiziell: Emily in Paris wird für Staffel 5 zurückkehren!", verkündeten die Streamingplattform und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram. In einem Kurz-Clip ist Collins mit einer Espressotasse zu sehen. "Es gibt keinen Ort wie Rom", zwinkert die Schauspielerin in die Kamera. Im zweiten Teil der 4. Staffel macht Hauptfigur Emily Urlaub in Rom. Geht die 5. Staffel dort weiter?

In der RomCom-Serie von TV-Legende Darren Star ("Sex and the City") geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily (Lily Collins) aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt lebt. Sie trifft auf hochnäsige und liebenswürdige Leute. Sie verliebt sich in die Stadt und ganz konkret in einen gut aussehenden, aber liierten Koch (Lucas Bravo).