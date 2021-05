US-Moderatorin Ellen DeGeneres hört mit ihrer Talkshow auf, wie sie dem Hollywood Reporter sagte. Die kommende 19. Staffel von "The Ellen DeGeneres Show" werde die letzte sein.

Als kreativer Mensch sei sie ständig auf der Suche nach Herausforderungen. So großartig die Show sei und so viel Spaß sie ihre auch bereite, "sie ist keine Herausforderung mehr", so die Talkmasterin gegenüber dem Branchenmedium. Über ein Ende ihrer Show habe sie bereits seit Jahren nachgedacht.

Im Vorjahr waren Vorwürfe von Mitarbeitern laut geworden, die über ein toxisches Arbeitsklima berichteten. DeGeneres entschuldigte sich öffentlich. Dies sei jedoch nicht der Grund für das Aus, sonst hätte sie die aktuelle Staffel gar nicht erst begonnen. Ihre Show läuft seit 2003 beim US-Sender NBC.