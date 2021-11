„Eine Vollbremsung mit Schleudertrauma“

Es ist die Leichtigkeit des Scheins: 2020 könne ein gutes Jahr werden, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Neujahrsansprache. Die Anästhesistin Carolin Mellau (Natalia Wörner) macht Pläne – sie hat im Spital gekündigt. Sie will mehr Zeit für ihre Kinder und ihren Mann, den Oboisten Stefan (Marcus Mittermeier). Das Coronavirus betrifft einen Japaner, der in Wuhan war, und das ist weit weg. Vorerst.

Was dann in der Realität passierte, erzählt „Die Welt steht still“ (20.15, ORF2) als erster TV-Film zur Pandemie (der wegen einer Corona-Sondersendung auf heute verschoben wurde; Anm.). Die Dramatik der ersten Welle fokussiert er in der Lebenswelt der Intensivmedizinerin: Tournee-Absage beim Ehemann, Kontakt-Beschränkungen bei der Mutter im Pflegeheim, Grenzschließungen, die der Tochter Treffen mit dem Freund verunmöglichen, Corona-Leugner als Nachbarn und Arbeit auf Anschlag auf der Intensivstation – bis hin zur Selbstaufopferung.

Realismus

Die Idee zum Film entstand im ersten Lockdown; im März 2021 wurde dann unter strengen Vorkehrungen gedreht. „Die Geschichte sollte ein ganz kleiner, sehr konkreter Ausschnitt aus einem weltumspannenden Geschehen sein und daran erinnern, wie man zu Beginn der Pandemie gefühlt und gedacht hat“, so Drehbuch-Autorin Dorothee Schön im ZDF-Interview.

„Ich wollte ein realistisches Bild des Klinikalltags an einem konkreten Ort zu einem definierten Zeitpunkt entwerfen, ohne zu verkitschen, ohne zu dramatisieren, aber auch ohne herunterzuspielen, was dort jeden Tag – bis heute – geleistet wird.“ Im Frühjahr 2020 habe man von den Balkonen geklatscht, „heute findet man das selbstverständlich – obwohl das medizinische System weiterhin an der Belastungsgrenze arbeitet“.