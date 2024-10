Ein toter Küchenchef und eine Mordserie: Neue Landkrimis abgedreht

Die Dreharbeiten zu zwei neuen Landkrimis sind abgeschlossen: Hary Prinz und Anna Unterberger ermitteln in "Steirerwahn" und "Steirerstich", dem 13. und 14. Fall der ORF-Reihe aus der Steiermark.

In "Steirerwahn" erschüttert eine Mordserie die Gemeinschaft der „Apfelbrenner“, die nach altem Rezept einen teuren Edelbrand herstellt und nicht für den friedlichen Umgang untereinander bekannt ist. In "Steirerstich" wird der Küchenchef eines Wirtshauses, der seine Finger nicht nur in den Koch-, sondern auch in den Geldtöpfen des hausinternen Sparvereins hatte, tot aufgefunden.