Ein Fußball-Klassiker als Testlauf für den ORF

Am 21. März startet für die österreichische Nationalmannschaft das Unternehmen EM-Qualifikation. Zum Auftakt geht es gleich gegen die aus Topf eins zugelosten Polen. Drei Tage später kommt es in Israel zum Duell mit der von Andreas Herzog trainierten Mannschaft. Im Anschluss daran kommt es im ORF zu einer ungewöhnlichen Premiere.

Als ORF-Fußballexperte und TV-Analytiker ist wie immer Jahrhundertfußballer Herbert „Schneckerl“ Prohaska im Einsatz, der heuer auch für die ROMY in der Kategorie Sport nominiert ist. Auf ihn wartet an diesem 24. März aber doppelte Arbeit. Denn nach dem Israel-Spiel (ab 17.55) wird der ORF erstmals ein Qualifikationsmatch ohne österreichische Beteiligung zeigen (ab 20.15). Ausgesucht hat ORF-Sportchef Hans Peter Trost dafür das immer junge Duell zwischen den Niederlanden und Deutschland. In der Nations League im Herbst ging es klar zugunsten der Elftal aus.