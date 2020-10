„Ein Appell an den gesunden Menschenverstand“

Die Wissenschaft hat in einigen, wenn auch kleinen Teilen der Gesellschaft derzeit einen schweren Stand. Dort geht es oft mehr ums Glauben als ums Wissen. Gibt es vielleicht ein breiteres Missverständnis darüber, was Wissenschaft ist und wissenschaftlich bedeutet?

Wissenschaft ist im Grunde einfach. Es bedeutet, dass eine These überprüfbar sein muss. Es reicht also nicht aus, einfach eine Behauptung in den Raum stellen, sondern es muss Ergebnisse geben, die überprüfbar sind. Die schärfste Klinge dabei ist das Experiment. Deshalb machen wir in dieser Sendung mehrere Experimente, um diese Verschwörungstheorien überprüfen. Wir versuchen auch darzulegen, dass wissenschaftlich bedeutet, dass die Ergebnisse der Experimente unabhängig vom durchführenden Subjekt sein müssen – ob es nun an Gott glaubt oder nicht, Mann oder Frau, Kapitalist oder was auch immer ist, muss für das Ergebnis egal sein. Das werden wir, da bin ich ganz Pädagoge, so klar und widerspruchsfrei wie möglich darlegen. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst viele von jenen erreichen, die an der Kante zu Verschwörungstheorien stehen. Jene, die die Realität schon verlassen haben, werden wir nicht mehr erreichen, jedenfalls nicht mit einer einzigen Sendung von „Terra X“.